Everton Cebolinha já se despede do tricolor. O atacante embarcou na manhã desta quarta-feira para Portugal, para assinar contrato com o Benfica e ser apresentado no clube português. Antes mesmo dos anúncios oficial do clube, o agora ex-camisa 11 se manifestou em suas redes sociais, através de um vídeo relembrando seus principais momentos no tricolor.

A negociação entre Grêmio e Benfica foi fechada por 20 milhões de euros (R$ 127,6 milhões, pela cotação atual). O Grêmio ficou com 20% do lucro de em uma futura venda de Cebolinha na Europa.

Confira o texto na íntegra:

Foram 8 anos, 273 jogos, 69 gols e 6 títulos, aqui eu dediquei grande parte da minha vida, hoje me despeço desse clube o qual aprendi a amar, tenho certeza de que fiz o meu melhor sempre, do primeiro ao último jogo. Só tenho que agradecer a todos que me ajudaram: primeiramente a Deus, que ensina que tudo é possível ao que crê, a torcida, meus companheiros, funcionários, família, staff e amigos, sem vocês nada seria possível. Levarei na memória lembranças muito boas, de dias que qualquer jogador gostaria de viver, e eu vivi aqui. O Grêmio é gigante. Fica aqui meu muito OBRIGADO, foi uma honra. @gremio

* Por supervisão de: Marjana Vargas