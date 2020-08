Por Redação Rádio Grenal | 12 de agosto de 2020

O Grêmio acionou o Corinthians na Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrar o não-pagamento de uma multa por atraso na negociação envolvendo o atacante Luan⁣. No processo, o tricolor alega que a diretoria do timão teria atrasado por um mês o pagamento referente à compra do atacante, o que abriria a cobrança de uma multa que ultrapassaria R$ 1 milhão.

No entanto, ao site UOL Esportes, os paulistas confirmam que houve pagamento fora do prazo, mas contestam o montante da multa.

Luan foi anunciado pelo Corinthians no final do ano passado por cerca de 5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões na época). O timão possui 50% do passe do jogador, e o atacante tem vínculo no Parque São Jorge por quatro temporadas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas