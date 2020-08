Preta Gil abriu sua intimidade para Sabrina Sato, ao participar do quadro, “Cada Um No Seu Banheiro”, que a apresentadora exibe nas redes sociais semanalmente. Sem papas na língua, a artista falou sobre feminismo, família, carreira, micos no palco e relembrou seu romance com Paulinho Vilhena, na primeira década dos anos 2000.

“Pesquisei na internet o que ele gostava, e quando entrou no meu carro já tinha um Bob Marley [música] e incenso aceso”, revela ela, que também disse que tinha uma lista de “contatinhos” e garante nunca ter passado sufoco quando está solteira. “Eu prefiro ter p.a do que vibrador”, brinca.

Já com o atual marido, Rodrigo Godoy, ela conta ter demorado a engatar o romance, até dar ultimato. Durante a quarentena, os dois viveram um perrengue durante um momento íntimo. “Já distendi alguma coisa, às vezes a gente quer fazer uma pirueta, esquece que não tem preparo físico, vai lá e trava”, confessa.

Para Preta, sua personalidade e bandeiras levantadas criam uma conexão direta com os fãs. “Eu sempre amei conectar pessoas diferentes, e ser ponte para que essas barreiras caíssem”, acredita.