Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino. (Foto: Reprodução/Instagram)

Preta Gil usou as redes sociais para atualizar o seu estado de saúde. A cantora, de 48 anos, que deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro na semana passada, informou o motivo que a levou a ser internada. Preta foi diagnosticada com um adenocarcinoma na porção final do intestino (câncer no intestino).

Veja o comunicado da artista: “Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante”.

O que é o adenocarcinoma na porção final do intestino?

De acordo com Fernando Maluf, médico oncologista fundador do Instituto Vencer o Câncer, o adenocarcionoma é um câncer na parte final do intestino. É um tumor provavelmente no canal anal ou no final do intestino grosso, parecido com o mesmo que acometeu a cantora Simony e a apresentadora Ana Maria Braga.

“O tratamento é variável. Pode ser quimioterapia, radioterapia e cirurgia ou radio, quimio e cirurgia”, disse Maluf.

