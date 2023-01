Porto Alegre Colheita da uva é aberta oficialmente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Evento também lançou a 31ª Festa da Uva e Ameixa, no bairro Belém Velho. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

Um ato simbólico nesta terça-feira (10) marcou a abertura oficial da colheita da uva em Porto Alegre. Realizado em propriedade particular no bairro Vila Nova (Zona Sul), a cerimônia também marcou o lançamento da 31ª Festa da Uva e Ameixa, marcada para os dias 14, 15, 21 e 22 de janeiro (9h às 19h) na Praça Nossa Senhora de Belém (Belém Velho) e que incluirá artigos de artesanato.

Ao todo, a capital gaúcha tem dez produtores de uva e ameixa: seis deles participam da festa e dos pontos de comercialização, instalados no Largo Glênio Peres, junto ao Mercado Público (Centro Histórico) de segunda a sexta-feira (8h às 18h). A prefeitura determinou, ainda, que sejam avaliados outros locais para instalação de pontos de comercialização na capital gaúcha.

As feiras são realizadas pelo Sindicato Rural de Porto Alegre, com o apoio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Associação Comunitária do bairro Belém Velho.

Presente na abertura oficial, o prefeito Sebastião Melo destacou a necessidade de fortalecimento das parcerias com entidades do segmento rural, do apoio e da valorização de quem produz:

“A Zona Sul é um dos principais cartões postais da cidade e precisamos reforçar as parcerias para garantir o desenvolvimento da região. Somos muito gratos aos produtores rurais, que são gigantes e que merecem todo nosso reconhecimento e incentivo. Seremos facilitadores para que sigam trabalhando e comercializando em cada vez mais lugares da Capital”.

O secretário do estado de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, representou o governador Eduardo Leite – que em seu discurso de posse, no início do ano, o chefe do Executivo estadual chamou a atenção para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul a partir de dois pilares: a agricultura familiar e o agronegócio.

“Nosso desafio atual é fomentar e incentivar a agricultura familiar no Estado, sobretudo em Porto Alegre, que possui uma zona rural de 8 mil hectares e mais de 500 famílias produtoras”, declarou na ocasião o chefe do Executivo.

Conforme o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Cleber Vieira, um conjunto de fatores, incluindo o apoio da SMGov, gera uma expectativa positiva para a colheita: 130 toneladas de uva e 90 toneladas de ameixa, produção que deve superar em 10 toneladas para cada fruta o total da colheita do ano passado.

“Minha família produz há mais de 100 anos nesta terra. Nossa expectativa é continuar produzindo e aumentando a nossa produção. Para nós, a venda direta para o consumidor final é crucial”, ressalta o produtor rural Marco Antônio Balestrin.

Também estiveram presentes no evento o diretor de Articulação Institucional da SMGOV, Djedah Lisboa, o técnico do escritório municipal de Porto Alegre da Emater, Luís Paulo Vieira Ramos, o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier, os vereadores Idenir Cecchim e Márcio Bins Ely, conselheiros do Orçamento Participativo das regiões Centro-Sul e Glória, e demais produtores rurais do entorno.

(Marcello Campos)

