Rio Grande do Sul Prevenção de enchentes: governador gaúcho e o prefeito de Porto Alegre visitam a Holanda

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite e Sebastião Melo permanecem no país até a próxima quarta-feira. (Foto: Gustavo Mansur/Arquivo Secom-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acompanhados de suas comitivas, o governador gaúcho Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, desembarcaram na Holanda para uma missão oficial com foco em soluções relacionadas a estratégias de prevenção e gestão de enchentes. A agenda começa nesta sexta-feira (21) na agência governamental responsável pelo setor e prossegue até a quarta-feira (26), em dez cidades.

No roteiro estão previstas visitas técnicas a programas de referência em gestão hídrica, encontros com autoridades e especialistas, além de intercâmbio de conhecimentos sobre prevenção de enchentes e adaptação climática. Dentre os destaques estão o projeto que revolucionou a gestão das cheias na região.

Os chamados “Países Baixos” (que incluem Bélgica e Luxemburgo) são referência mundial em iniciativas desse tipo, já que quase 30% de seu território está abaixo do nível do mar. Uma área, portanto, sujeita a inundações.

“Viemos buscar conhecimento e parcerias para fortalecer o Plano Rio Grande, nossa estratégia de reconstrução após as enchentes que atingiram o Estado em 2024”, destacou Leite.

Também participam da missão oficial os secretários estaduais da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, e do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, juntamente com o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Luciano Boeira. Pela prefeitura, acompanha Sebastião Melo a seguinte equipe:

Germano Bremm, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade); Bruno Vanuzzi, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae); Alex Zanoteli, diretor de Drenagem do órgão; e Carlos Eduardo Tucci, contratado pela prefeitura para reformular o sistema de proteção contra cheias na capital gaúcha.

Etapa na Suécia

A primeira parte da missão, realizada na Suécia, foi cumprida pelo presidente da agência Invest RS, Rafael Prikladnicki. Ele representou o governo gaúcho após problemas logísticos impedirem o embarque da comitiva de Eduardo Leite a Estocolmo.

O executivo assinou um acordo de cooperação da agência com o Instituto Caldeira e o Techarena, maior evento de tecnologia da Escandinávia, para intercâmbio de startups e programas de inovação. “Este acordo fortalece nosso ecossistema de inovação e cria uma ponte direta com um dos países mais inovadores do mundo”, destacou.

Prikladnicki também participou de reuniões com empresários e representantes do governo do país europeu. Na pauta, a discussão de oportunidades de investimento externo no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prevencao-de-enchentes-governador-gaucho-e-o-prefeito-de-porto-alegre-iniciam-missao-na-holanda/

Prevenção de enchentes: governador gaúcho e o prefeito de Porto Alegre visitam a Holanda

2025-02-20