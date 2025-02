Rio Grande do Sul Hospital de Santo Antônio da Patrulha recebe novo tomógrafo de R$ 1,26 milhão

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Instituição recebeu verba estadual para o equipamento em agosto do ano passado. (Foto: Arquivo/SES)

Uma cerimônia com as presenças do vice-governador gaúcho Gabriel Souza e da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, marcou nessa quinta-feira (20) a entrega oficial do novo tomógrafo computadorizado do Hospital de Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte). O aparelho conta com tecnologia pioneira e que utiliza inteligência artificial para qualificar os exames.

A aquisição foi viabilizada por investimento estadual de R$ 1,26 milhão, com assinatura do repasse em agosto do ano passado. Agora a instituição pode realizar tomografias mais nítidas e com maior velocidade na obtenção dos respectivos diagnósticos.

Em termos numéricos, a novidade permitirá a realização de mil exames de imagem no local a cada mês (quase 67% a mais que a quantidade atual, de 600 procedimentos), beneficiando assim um público potencial de 341 mil moradores do município e de outras cidades da região.

O ato foi acompanhado pelo prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, além de profissionais da área da saúde, representantes da comunidade de Santo Antônio da Patrulha e gestores da Associação Hospitalar Vila Nova, de Porto Alegre, que administra a instituição. Também compareceram parlamentares federais, estaduais e municipais.

Com a palavra…

“Esse é um dos primeiros tomógrafos do país com inteligência artificial, com esse equipamento, os profissionais de saúde terão melhores condições de estabelecer diagnósticos e estratégias terapêuticas para os pacientes, salvando e melhorando vidas”, destacou Gabriel Souza, que comanda o Executivo estadual até a próxima quarta-feira (26), durante a viagem do titular Eduardo Leite à Holanda.

Na avaliação da secretária Arita Bergmann, esse tipo de investimento amplia e qualifica os serviços prestados à população: “São ações que fazem bem a saúde dos gaúchos, garantindo um diagnóstico mais preciso e com todo o carinho do atendimento prestado pelos profissionais do Hospital de Santo Antônio da Patrulha”.

O prefeito Rodrigo Massulo, por sua vez, relembrou os investimentos recentes na saúde do município, em especial no que se refere à instituição hospitalar da cidade – por meio do programa “Avançar”, o Estado disponibilizou R$ 850 mil para a aquisição de um mamógrafo digital e R$ 999 mil para a reforma da recepção e troca de pisos.

“Temos muito a agradecer por todo o apoio que temos recebido do governo gaúcho para qualificar a saúde no nosso município”, reconheceu o chefe do Executivo municipal.

(Marcello Campos)

