Economia Puxada pela alta da gasolina, prévia da inflação oficial do País sobe para 0,35% em setembro

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

A maior variação e o maior impacto no IPCA-15 vieram de transportes, com destaque para a gasolina Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do País, ficou em 0,35% em setembro, 0,07 ponto percentual acima da taxa de agosto (0,28%), segundo dados divulgados nesta terça-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,74% e, em 12 meses, de 5%, acima dos 4,24% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2022, a taxa foi de -0,37%.

Seis dos nove grupos pesquisados registraram alta neste mês. A maior variação (2,02%) e o maior impacto (0,41 ponto percentual) vieram de transportes, com destaque para a gasolina, que subiu 5,18% e foi o subitem com o mais elevado impacto individual no índice do mês (0,25 ponto percentual). Quanto aos demais combustíveis (4,85%), óleo diesel (17,93%) e gás veicular (0,05%) tiveram alta, enquanto o etanol (-1,41%) registrou queda nos preços. Após o recuo de 11,36% em agosto, houve alta de 13,29% nas passagens aéreas (13,29%) em setembro.

O grupo habitação (0,30% e 0,05 ponto percentual) desacelerou em relação ao mês anterior (1,08%). No lado das quedas, o destaque ficou com alimentação e bebidas (-0,77%), que contribuiu com -0,16 ponto percentual. Os demais grupos ficaram entre a queda de artigos de residência (-0,47%) e a alta de vestuário (0,41%).

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de agosto a 14 de setembro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de julho a 14 de agosto.

https://www.osul.com.br/previa-da-inflacao-2/

2023-09-26