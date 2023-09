Rio Grande do Sul Grupo Líderes entrega fogões, botijões de gás, cadeiras, mesas e outros itens a famílias atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

As doações foram entregues em Arroio do Meio e Muçum Foto: Divulgação As doações foram entregues em Arroio do Meio e Muçum. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Formado por 140 empreendedores de diversos setores da economia gaúcha, o Grupo Líderes entregou 670 fogões, botijões de gás, válvulas, cadeiras, mesas, entre outros itens, às pessoas atingidas pelas enchentes em Arroio do Meio e Muçum, no Vale do Taquari.

O Grupo também está auxiliando as famílias na limpeza e na recuperação de suas residências. “A gente está lá desde o primeiro momento, auxiliando, limpando as casas”, disse o empresário do mercado imobiliário Paulo Peres.

Ele destacou que a ação do Grupo, além de ajudar os necessitados, visa incentivar as pessoas a também colaborar com as vítimas dos temporais.

