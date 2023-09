Porto Alegre Apesar da chuva, nível do Guaíba apresenta estabilidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cheia motivou o fechamento de seis comportas no muro da avenida Mauá Foto: Alex Rocha/PMPA A cheia motivou o fechamento de seis comportas no muro da avenida Mauá. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da chuva que voltou a cair sobre Porto Alegre, o nível do Guaíba se mantém estável no Cais Mauá, segundo a prefeitura. Uma medição realizada na manhã desta terça-feira (26) aponta que o lago está com 2,71 metros no Centro Histórico, uma ligeira elevação de 2 centímetros em relação à madrugada. Nas últimas 24 horas, a medição tem variado entre 2,69 metros e 2,74 metros.

As águas seguem acima da cota de alerta na região (2,5 metros). A cheia motivou o fechamento de seis comportas no muro da avenida Mauá. Conforme o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), mais de 100 servidores participaram da operação nos portões 1, 2, 3, 11, 12 e 14. Outros seis portões já estavam fechados e dois permanecem sob monitoramento.

Os agentes da Defesa Civil de Porto Alegre estão de prontidão para atendimentos emergenciais. O órgão atua, ainda, nas áreas de risco geológico, orientando a população a buscar abrigo. O trabalho mobiliza também as equipes do Demhab (Departamento Municipal de Habitação).

Conforme a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), cerca de 70 pessoas permanecem acolhidas nos abrigos no bairro Arquipélago.

Transtornos

A forte chuva que voltou a atingir a Capital nesta terça causou alagamentos, quedas de árvores e desligamentos de semáforos, de acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/nivel-do-guaiba/

Apesar da chuva, nível do Guaíba apresenta estabilidade em Porto Alegre

2023-09-26