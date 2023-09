Questionado por Eliziane se soube da ocorrência dessa reunião, Heleno declarou: “Não [tive conhecimento]. E eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões. Ele era o ajudante de ordens do presidente. Não existe essa figura do ajudante de ordens sentar em uma reunião com os comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. É fantasia”.

Heleno também criticou a divulgação de trechos da delação de Mauro Cid. “Me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou”, declarou o ex-ministro.

No depoimento à CPI, Heleno foi questionado sobre a existência de um documento com diretrizes para o estabelecimento de um suposto golpe de Estado no Brasil. Ele afirmou que “nunca” ouviu falar da suposta minuta.