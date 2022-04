Economia Prévia da inflação brasileira fica em 1,73% em abril, a maior para o mês desde 1995

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em abril Foto: Divulgação Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em abril. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15) ficou em 1,73% em abril, 0,78 ponto percentual acima da taxa de março (0,95%). Essa foi a maior variação do indicador para o mês desde 1995, quando o índice chegou a 1,95%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,31% e, em 12 meses, de 12,03%, acima dos 10,79% registrados nos 12 meses anteriores. Em abril de 2021, a taxa foi de 0,60%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em abril. A maior variação (3,43%) e o maior impacto (0,74 ponto percentual) vieram dos transportes, que aceleraram em relação a março (0,68%). Na sequência, veio o grupo alimentação e bebidas, com alta de 2,25% e impacto de 0,47 ponto percentual. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 70% do IPCA-15 em abril.

Outros destaques foram habitação (1,73%), que acelerou em relação ao mês anterior (0,53%), contribuindo com 0,28 ponto percentual, e vestuário (1,97%), terceira maior variação no índice do mês. Os demais grupos em alta ficaram entre 0,05% de educação e 0,94% de artigos de residência. O único com queda foi comunicação, com -0,05%.

O resultado dos transportes (3,43%) foi influenciado principalmente pelo aumento nos preços dos combustíveis (7,54%). A gasolina teve alta de 7,51% e contribuiu com o maior impacto individual no índice do mês (0,48 ponto percentual). Além disso, houve altas nos preços do óleo diesel (13,11%), etanol (6,60%) e gás natural veicular (2,28%).

