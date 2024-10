Economia Prévia da inflação oficial do Brasil aumenta para 0,54% em outubro

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Os dados do IPCA-15 foram divulgados pelo IBGE Foto: Divulgação Os dados do IPCA-15 foram divulgados pelo IBGE. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do Brasil, ficou em 0,54% em outubro, 0,41 ponto percentual acima do resultado de setembro.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,71% e, nos últimos 12 meses, de 4,47%, acima dos 4,12% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a taxa foi de 0,21%. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (24).

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta neste mês. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de habitação (1,72% e 0,26 ponto percentual). Alimentação e bebidas (0,87% e 0,18 ponto percentual), grupo de maior peso no índice, registrou aumento de preços pelo segundo mês consecutivo. As demais variações ficaram entre o recuo de 0,33% em transportes e o aumento de 0,49% em saúde e cuidados pessoais.

No grupo habitação, o principal impacto veio da energia elétrica residencial, que passou de 0,84% em setembro para 5,29% em outubro, com a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 a partir de 1º de outubro. Destaca-se também a alta do gás de botijão (2,17%).

Em alimentação e bebidas, alimentação no domicílio registrou aumento de 0,95% em outubro, após três meses consecutivos de queda. Contribuíram para esse resultado os aumentos do contrafilé (5,42%), do café moído (4,58%) e do leite longa vida (2,00%). No lado das quedas, destacam-se a cebola (-14,93%), o mamão (-11,31%) e a batata-inglesa (-6,69%).

Porto Alegre

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, o IPCA-15 ficou em 0,17% em outubro, 0,15 ponto percentual abaixo do resultado de setembro (0,32%). Esse foi o menor índice do País no mês de referência em função da queda nos preços das passagens aéreas (-17,16%), mais intensa do que nas demais dez áreas pesquisadas.

Com isso, o recuo no grupo transportes (-1,09% e -0,23 ponto percentual) serviu como contrapeso à alta em habitação (1,85% e 0,26 ponto percentual), puxada pela energia elétrica (5,37%).

No ano, o IPCA-15 da Região Metropolitana de Porto Alegre acumula alta de 3,15% e, nos últimos 12 meses, de 3,67%, abaixo dos 3,78% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a taxa foi de 0,27%.

