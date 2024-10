Porto Alegre Porto Alegre segue em alerta para risco de temporais até esta sexta-feira

Porto Alegre segue em alerta para risco de tempestades até esta sexta-feira (25), de acordo com a Defesa Civil Municipal. São esperadas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas intensas de vento, com risco de alagamentos, inundações em córregos e arroios e quedas de árvores.

Nessa quinta-feira (24), um sistema de baixa pressão se tornou mais forte no RS, formando um ciclone extratropical. Esse fenômeno, em combinação com uma frente fria, traz chuvas fortes, além de ventos intensos e constantes, com rajadas que podem ultrapassar 90 km/h. Há também risco de granizo e tempestades mais severas no Estado.

Nesta sexta-feira, o ciclone começa a se afastar em direção ao alto-mar, o que deve diminuir a intensidade das condições adversas. No entanto, os ventos permanecem fortes no início do dia, perdendo força gradualmente ao longo desta sexta.

“A prefeitura, por meio da Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por diferentes órgãos municipais e estaduais, está monitorando as previsões e mantém suas equipes preparadas para prestar assistência à população, caso necessário. As equipes estarão de prontidão para o restabelecimento da normalidade nas áreas afetadas. A Defesa Civil continuará monitorando as condições climáticas e manterá a população informada sobre qualquer nova atualização”, informou o Executivo municipal.

Em caso de dúvidas e emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

