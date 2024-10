Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo na noite de quarta-feira (23), durante uma tempestade. Os cinco ocupantes da aeronave morreram.

O avião, modelo Embraer-121 Xingu, bateu em um morro em uma área de mata em Santa Branca, no Vale do Paraíba. A aeronave havia decolado de Florianópolis (SC) rumo a Belo Horizonte (MG).

De acordo com a empresa de táxi aéreo Abaeté Aviação, estavam na aeronave o piloto, o copiloto e três passageiros. “Na aeronave, estavam cinco pessoas, todos colaboradores da empresa: comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico. Trata-se de um voo de traslado que retornava de Florianópolis (SC) em direção a Belo Horizonte (MG), decolando às 16h51”, informou nessa quinta (24) a empresa.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular de aeronavegabilidade e operação permitida para táxi aéreo. A caixa preta da aeronave foi encontrada e vai ser fundamental para definir o que houve nos minutos finais do voo.

Por ser de um modelo de avião mais antigo, a caixa-preta encontrada gravava apenas voz, como a conversa entre piloto e copiloto, mas não armazenava dados do voo, como velocidade, altitude e pressão atmosférica, por exemplo. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o piloto chegou a pedir para mudar de rota, por causa do mau tempo na localidade.

Por meio de nota, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o acidente e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. “Recebi, com muita tristeza, a notícia do acidente aéreo ocorrido no estado de São Paulo, que vitimou profissionais baianos. Expresso meus sentimentos e me solidarizo com os familiares e amigos que estão passando por este momento difícil”.

Veja abaixo quem eram as vítimas

Jefferson Rodrigues Ferreira

Segundo informações de familiares, o comandante Jefferson Rodrigues Ferreira, nasceu na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Ele atuava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo. Era casado e não tinha filhos.

Sylvia Rausch Barreto

Já a morte de Sylvia Rausch Barreto foi confirmada por amigos. A médica nasceu em Pedra Azul, cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Sylvia estudou o ensino médio no Colégio Gregor Mendel, em Salvador, e se formou em medicina no Centro Universitário Unifas (Unime), em 2020. Ela tinha inscrição no Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) e também era sócia de uma loja que fazia manutenção de celulares e computadores.

Dulcival da Conceição Santos

O copiloto Dulcival da Conceição Santos, de 39 anos, nasceu na cidade de Simão Dias, a 105 km de Aracaju, e morava no bairro da Boca da Mata, em Salvador. Ele iniciou os estudos para a aviação e começou a trabalhar na área após se mudar para a capital baiana. Dulcival não era casado e não tinha filhos.

Joseilton Borges

O mecânico Joseilton Borges, de 53 anos, nasceu e viveu no bairro de Itapuã, em Salvador. Ele era casado e tinha duas filhas. Joseilton trabalhava na Abaeté Aviações há cerca de três anos e tinha 17 de experiência como mecânico. A vítima era dirigente do Sindicato dos Aeroviários da Bahia.

Erisson Silva da Conceição Cerqueira

Erisson Silva tinha 34 anos, era enfermeiro, baiano e morava em Salvador. Ele era casado e não tinha filhos. A vítima trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Português. Por meio de nota, a unidade de saúde lamentou a morte de Erisson e prestou condolências a familiares e amigos do enfermeiro.