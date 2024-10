Esporte Polícia da Espanha prende quatro torcedores responsáveis por campanha de racismo contra o jogador brasileiro Vini Jr.

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

As prisões desta quinta se somam a outras que já ocorreram por conta de racismo contra Vinicius Jr. Foto: Reprodução/X As prisões desta quinta se somam a outras que já ocorreram por conta de racismo contra Vinicius Jr. (Foto: Reprodução/X) Foto: Reprodução/X

A Polícia Nacional da Espanha prendeu quatro pessoas responsáveis por iniciar uma campanha de racismo contra o atacante brasileiro Vinicius Júnior, na qual incitaram torcedores do Atlético de Madrid a irem ao estádio com máscaras de Covid-19 para proferir ofensas contra o jogador do Real Madrid.

A campanha foi realizada nas redes sociais às vésperas do clássico entre os dois times, ocorrido em 29 de setembro. O objetivo do uso de máscaras era dificultar a identificação dos torcedores por parte das autoridades.

“Eles incitavam os torcedores através das redes sociais para que comparecessem ao estádio e proferissem insultos com conotações racistas”, afirmou a Polícia Nacional espanhola em comunicado.

Segundo a polícia, a investigação iniciou após três denúncias realizadas pela La Liga, organizadora da liga espanhola de futebol.

As prisões desta quinta se somam a outras que já ocorreram por conta de racismo contra Vinicius Jr. Em junho, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por ofensas racistas contra o atacante durante partida em 2023.

Esse não é o primeiro caso de ódio contra Vini Jr. relacionado à torcida do Atlético de Madrid. Antes de um clássico na temporada 2022/23 europeia, um boneco vestindo a camisa de Vinicius apareceu pendurado em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid.

