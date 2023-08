Economia Prévia do PIB brasileiro registra crescimento de 0,63% em junho

14 de agosto de 2023

Para o segundo trimestre deste ano, o indicador mostrou expansão de 0,43% na economia brasileira Foto: Divulgação Para o segundo trimestre deste ano, o indicador mostrou expansão de 0,43% da economia brasileira. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, apontou crescimento de 0,63% na atividade econômica em junho na comparação com maio, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central.

Para o segundo trimestre deste ano, o indicador mostrou expansão de 0,43% na economia. O resultado oficial do PIB no segundo trimestre será divulgado em 1º de setembro pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 1º de junho, o IBGE informou que a economia brasileira cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023 na comparação com os três meses anteriores, somando R$ 2,6 trilhões. Em relação ao mesmo período de 2022, a alta foi de 4%.

Prévia do PIB brasileiro registra crescimento de 0,63% em junho

