Previsão de chuva forte no fim de semana leva o prefeito de Porto Alegre a recomendar cautela à população

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Há possibilidade de temporais a partir deste sábado (15), com pequeno volume, e chuvas mais intensas no domingo (16). (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Considerando os prognósticos da Sala de Situação do governo estadual de chegada de frente fria que deverá ocasionar chuva e temporais no fim de semana, a prefeitura de Porto Alegre mobilizou estrategicamente os principais serviços.

Nessa quinta-feira (13), o prefeito Sebastião Melo e o vice Ricardo Gomes reuniram secretários das atividades essenciais no Ceic e atenderam a imprensa para prestar as informações de orientação aos cidadãos e recomendaram cautela à população da cidade.

A previsão aponta, até o momento, possibilidade de temporais a partir deste sábado (15), com pequeno volume, e chuvas mais intensas no domingo (16), com acumulado ao longo dia podendo chegar a 100 mm na Região Metropolitana. Os efeitos da frente fria devem se estender ao longo da próxima semana.

A prefeitura chegou nessa quinta a 22 estações de bombeamento em operação, com esforços concentrados para retomar a última, na Vila Minuano. A força-tarefa de limpeza da cidade pós-enchente e as ações preventivas no âmbito da drenagem são os principais reforços para evitar alagamentos em caso confirmado de altos volumes de chuva.

Com 60 mil toneladas recolhidas em toda a cidade, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) irá concentrar efetivo de 600 garis nos bairros mais suscetíveis a acúmulo de água. Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também atuam na manutenção das redes de drenagem, auxiliados por retroescavadeiras, hidrojatos e caminhões supersugadores.

“A gestão já opera com força extra para retomar o funcionamento da cidade, especialmente na limpeza e na drenagem. Diante da previsão de chuva mais forte, concentramos ainda mais os times e maquinário extra tanto no preventivo como em eventual operação de contingência que se faça necessária diante do volume que se concretizar”, diz o prefeito Sebastião Melo.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar pelos telefones 199 (Defesa Civil), 193 (bombeiros), 156 – central do cidadão e 118 (EPTC).

Limpeza urbana

Até o domingo, o DMLU atuará no plano de contingência com prioridade de atendimento na limpeza pós-enchente nas áreas de possíveis alagamentos. Serão direcionados 600 garis e 200 equipamentos, entre caminhões e retroescavadeiras, para limpeza dos bairros Sarandi, Farrapos, Humaitá, Ilhas, Navegantes e Anchieta.

“A previsão é de grande acumulado de chuvas nos próximos dias. Estamos preparados para atender às pessoas e pedimos que todos fiquem atentos às suas regiões”, completou Ricardo Gomes.

Drenagem

O Dmae trabalha na manutenção das redes de drenagem que foram afetadas durante a enchente. As equipes estão nas ruas com caminhões-hidrojatos e super sugadores para evitar novos alagamentos. São mais de 1 mil quilômetros de redes afetadas durante os episódios de maio. O órgão está com o efetivo concentrado na limpeza e também na manutenção do Sistema de Proteção Contra Cheias (SPCC), para que os porto-alegrenses não sejam tão impactados nos períodos de chuva do inverno.

Das 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps), 22 já estão em operação e 12 delas contam com reforço de geradores, para caso haja alguma intercorrência na rede elétrica.

Defesa Civil

Manterá plantão 24h, incluindo as equipes de monitoramento e alerta e de atendimento a demandas operacionais e ocorrências da população. A partir desta sexta, agentes atuarão na orientação e sensibilização da população residente em áreas de risco. O telefone de contato para emergências é o 199.

Segurança

A Guarda Municipal seguirá mobilizada no patrulhamento das estruturas do Dmae, como as Ebats e Ebabs, e outros locais relacionados a serviços essenciais – como Postos Avançados, abrigos provisórios e pontos da força-tarefa de limpeza do DMLU. Ao todo, 22 viaturas (entre automóveis, caminhões e microônibus) estarão nas ruas.

Acolhimento

A Central de Abrigos mobilizou vagas junto aos atuais abrigos para possível necessidade de alocar mais cidadãos. Eventuais deslocamentos de moradores serão viabilizados em ação integrada com a Guarda Municipal e a Central de Transportes (Secretaria de Mobilidade).

Estarão disponíveis os plantões WhatsApp da Central de Abrigos (3289-8606), 24h do Centro de Referência de Direitos Humanos (9271-4512), 24h do Conselho Tutelar (99158 1348 ou 3289.2020) e da área de suprimentos dos abrigos via 156, com encaminhamento dos itens (limpeza, alimento e outros).

Também estarão de prontidão cadastradores dedicados ao Registro Unificado caso ocorram ações de rua. Atualmente, são 60 abrigos em operação, somando 2.621 pessoas acolhidas.

Mobilidade

No fim de semana, mais de 150 agentes de fiscalização, por dia, atuarão divididos nas 24 horas. Além das coordenações Centro, Sul, Leste e Norte e da Central de Monitoramento e Controle da Mobilidade, as equipes de escolta e recolhimento de animais estarão a postos. Viaturas de sinalização viária circularão em ronda, prontas para intervir em situações de bloqueios de via, tanto por alagamento quanto por queda de árvores ou postes, acionando os órgãos responsáveis.

