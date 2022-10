Rio Grande do Sul Previsão do tempo: chuvas, ventos fortes e frio atingem o Rio Grande do Sul nos próximos dias

Por Marcelo Warth | 28 de outubro de 2022

Além da chuva, as temperaturas cairão no Estado na próxima semana Foto: Alex Rocha/PMPA Além da chuva, as temperaturas cairão no Estado na próxima semana. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O tempo vai mudar no Rio Grande do Sul na semana que vem. Chuvas, ventos fortes e queda nas temperaturas estão previstos para os próximos dias no Estado, segundo um boletim meteorológico divulgado nesta sexta-feira (28) pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

A previsão é de que, neste domingo (30), ocorra a formação de um novo ciclone extratropical sobre o Estado, com chuvas e ventos de até 75 quilômetros por hora em diversas cidades. Esse fenômeno deve se deslocar do Sul para o Nordeste, provocando chuvas pelo menos até terça-feira (1º). Os maiores acumulados previstos devem ocorrer no Norte do RS.

Depois, chegará ao Estado uma massa de ar frio, que deve ser intensa e reduzirá as temperaturas. As mínimas em municípios como São José dos Ausentes devem chegar a 4°C. Existe o risco de geadas em cidades próximas à divisa com Santa Catarina. As temperaturas mínimas nas demais regiões devem ficar na casa de 10°C, e as máximas não passarão de 18°C.

Porto Alegre

O calor continua neste fim de semana na Capital. Este sábado (29) terá sol com muitas nuvens e temperaturas entre 18°C e 35°C. Para este domingo (30), há previsão de chuva, com mínima de 16°C e máxima de 32°C, segundo a Metsul Meteorologia.

Na segunda-feira (31), a chuva continuará, e as temperaturas cairão, com mínima de 11°C e máxima de 22ºC. Na terça (1°), em pleno mês de novembro, a mínima será de apenas 8°C, e a máxima, de 18°C.

