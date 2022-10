Mundo Putin diz que mundo enfrenta “década mais perigosa” desde Segunda Guerra Mundial

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Líder russo também falou sobre o conflito em curso na Ucrânia e disse que o que está acontecendo é inevitável e culpou o Ocidente Foto: Kremlin/Divulgação Líder russo também falou sobre o conflito em curso na Ucrânia e disse que o que está acontecendo é inevitável e culpou o Ocidente. (Foto: Kremlin/Divulgação) Foto: Kremlin/Divulgação

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, nesta quinta-feira (27), que o mundo enfrenta a “década mais perigosa” desde o fim da Segunda Guerra Mundial. “O mundo unipolar é coisa do passado. Estamos numa fronteira histórica. À frente está a década mais perigosa, imprevisível e ao mesmo tempo importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, disse Putin, falando ao think tank Valdai Discussion Club, em Moscou.

Ele também falou sobre o conflito em curso na Ucrânia e disse que o que está acontecendo é inevitável e culpou o Ocidente por criar a crise – uma afirmação que ele fez repetidamente desde o início da invasão. As nações ocidentais denunciaram a invasão de Putin e prometeram não reconhecer a região que Moscou alega anexar, em violação ao direito internacional.

Operação Militar

“As mudanças na Ucrânia não começaram com o início de uma operação militar especial. Essas mudanças vêm acontecendo há muitos anos. A mudança tectônica na ordem mundial vem acontecendo há muitos anos”, disse Putin.

“Alargamento da Otan com a Ucrânia, o que era totalmente inaceitável para nós, e todos sabiam disso e ignoraram. Eles ignoraram totalmente o interesse na área de segurança e uma certa tentativa falhou”, acrescentou o líder russo.

“Russos e ucranianos são um povo histórico. É quase como uma guerra civil acontecendo agora”, continuou ele. Ele terminou seu discurso dizendo que a situação atual em todo o mundo tem os “pré-requisitos para uma revolução”.

No início de seu discurso, ele enfatizou a necessidade de consertar as relações com os países ocidentais, acrescentando que Moscou “nunca considerou e não se considera um inimigo do Ocidente”.

