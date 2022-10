Economia Empreendedores investem no digital para 2023 após o crescimento vertiginoso das compras on-line neste ano

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2022

Diante do reaquecimento da economia após a pandemia de coronavírus, muitos empreendedores já começaram a se atentar para as tendências do próximo ano visando ao aumento do faturamento. E a aposta no digital tem sido uma dessas fortes conversões.

E não poderia ser diferente. Afinal, o Brasil lidera o ranking mundial de crescimento das vendas on-line. Segundo levantamento da plataforma CupomVálido, em 2022, o País teve um aumento de 22,2% nas compras on-line. Esse número é quase o dobro da média mundial, que é de 11,35%.

Além disso, as projeções para o futuro são muito otimistas. De acordo com o mesmo estudo, a perspectiva é que, entre 2022 e 2025, haja uma variação positiva de 20,73% no crescimento das vendas no ambiente digital.

Diante desse cenário, muitos empreendedores já apostam no caminho do digital para 2023, seja migrando totalmente para o ambiente online ou conciliando as vendas físicas com as virtuais.

E-commerce e venda de produtos digitais

Nesse contexto de vendas digitais, é preciso saber que, basicamente, existem dois cenários possíveis: criando um e-commerce ou produzindo infoprodutos.

Na primeira situação, a ideia é vender qualquer tipo de produto físico por meio da internet. Aqui, há um grande trabalho no que se refere à logística, pois é preciso garantir que as mercadorias cheguem aos clientes. Portanto, não basta apenas disponibilizar o produto em uma loja virtual. É preciso também cuidar da entrega.

Já na produção de infoprodutos, os itens produzidos são disponibilizados e consumidos de forma digital. Bons exemplos são e-books, mentorias e cursos on-line. O empreendedor, nesse caso, não precisa se preocupar com a logística, mas deve investir seu tempo na produção de algum conteúdo que seja de qualidade e que tenha aceitação no mercado.

Para Rafael Carvalho, COO da HeroSpark – plataforma para empreendedores digitais –, independente de qual seja o seu segmento, se e-commerce ou produtos digitais, é preciso cada vez mais se profissionalizar e buscar conhecimento nas mais diversas áreas.

“Com o crescimento do mercado e consequentemente da competição, para seguir crescendo, os empreendedores precisarão desenvolver a gestão dos seus negócios. É preciso esquecer a fama de que digital é somente marketing. Os empreendedores devem profissionalizar-se em todos os aspectos, pensar o negócio no digital como qualquer outro negócio. Olhar para a parte financeira e de gestão será fundamental para não ficar para trás”, orienta.

No entanto, ele salienta que, para quem vai abrir um negócio em 2023, o melhor caminho é o da infoprodução. “Sem dúvidas, investir na venda de produtos digitais é uma alternativa mais viável. Isso porque, empreender no digital é muito mais simples, rápido e barato do que empreender com produtos físicos. Nesse caso, o primeiro passo é ter uma visão completa do que precisa ser feito e do mercado no qual se deseja inserir”, afirma.

Como se preparar para o empreendedorismo digital em 2023

Além de se profissionalizar nas áreas financeiras e de gestão, como destacou o COO da HeroSpark, o empreendedorismo digital em 2023 também vai exigir uma forte presença no ambiente online, nos mais variados canais.

Para isso, será necessário investir em uma produção de conteúdo massiva para as redes sociais e blogs, por exemplo, e em ferramentas que permitam colocar no ar outras importantes estratégias de marketing, como construtores de landing pages e de funil de vendas e ferramentas para a automação de e-mail marketing.

No entanto, partindo do pressuposto de que nem todo empreendedor possui o conhecimento inicial necessário para criar, vender, lançar e divulgar o seu produto digital, existem vários cursos, eventos e mentorias que auxiliam nesse processo de forma totalmente descomplicada.

Inclusive, estão disponíveis na internet mentorias grátis com foco na escalabilidade de negócios que têm pouco ou nenhum recurso para investir em capacitação. Portanto, oportunidades não faltam para quem quer crescer no mercado digital.

Um outro ponto nessa preparação é ficar atento às próximas tendências do mercado. Rafael Carvalho acredita que produtos didáticos e de simples formatação são alguns dos movimentos do próximo ano. “As pessoas seguirão buscando com mais intensidade caminhos mais rápidos e diretos para monetizar seu conhecimento. Nesse sentido, os formatos mais simples e diretos de entrega de conhecimento ganharão força no digital em 2023, como cursos online ao vivo e mentorias. Além disso, outra grande tendência é o aumento de eventos presenciais. Por mais que pareça um contrassenso, cada vez mais as pessoas irão utilizar eventos presenciais para construção e fortalecimento de branding dentro do digital”, pontua o COO da HeroSpark.

Vale dizer que, nesse cenário de eventos presenciais, existem alguns que são totalmente estratégicos tanto para os empreendedores digitais que querem aprender a faturar com um negócio digital como para aqueles que desejam trocar experiências com outros produtores para, juntos, crescerem na carreira.

