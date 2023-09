Geral Previsão é de chuva forte, vento intenso e queda de granizo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Na madrugada desta sexta-feira (8), as instabilidades seguem intensas e com risco de temporais pontuais ainda por conta do avanço da frente fria. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Em boletim divulgado nessa quinta-feira (7), a Sala de Situação do governo gaúcho, coordenada pela Defesa Civil e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), manteve o alerta meteorológico para chuva intensa em grande parte do Rio Grande do Sul, além de risco de vento forte e queda de granizo em alguns pontos.

A previsão do tempo, realizada pela equipe de meteorologistas, apontou que as instabilidades se espalham por todas as regiões devido à aproximação e posterior avanço de uma frente fria.

A meteorologista Vanessa Gehm explicou que uma área de baixa pressão atmosférica aliada ao fluxo de umidade da Amazônia estava favorecendo as instabilidades na metade Sul do Estado, que devem aumentar. “Uma frente fria avança pela fronteira com o Uruguai e reforçará as instabilidades nessas regiões, se espalhando para as demais áreas da metade Norte entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira”, afirma.

Já de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet), nesta sexta-feira (8), “o avanço de uma nova frente fria vai potencializar a instabilidade e provocar acumulados de chuva de até 100 mm em parte do Rio Grande do Sul, podendo atingir as mesmas áreas impactadas pela chuva dos últimos dias”.

Alerta de temporais

O alerta divulgado pela Defesa Civil apontava para o “risco de tempo severo com chuva forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento nas áreas da metade Sul, Noroeste, Norte, Centro e Leste nessa quinta-feira. Nessas regiões, os volumes de chuva devem variar entre 50 e 75 mm/dia, podendo chegar aos 140 mm/dia no Sul e em parte da Campanha. Não se descartam temporais na Região dos Vales”. No final da tarde dessa quinta o alerta foi renovado expandindo o risco de temporais para grande parte do Estado.

Na madrugada desta sexta-feira (8), as instabilidades seguem intensas e com risco de temporais pontuais ainda por conta do avanço da frente fria. Os acumulados ficam em torno dos 30 e 50 mm/dia nos Vales e no Leste, chegando pontualmente aos 75 mm/dia no Centro e Norte gaúcho. Ao longo do dia, o tempo volta a ficar estável – mas, a partir da noite, as chuvas retornam em parte do Estado.

O sábado (9) começa com tempo instável, porém, gradualmente o sol entre nuvens volta a predominar sobre o Rio Grande do Sul. A tendência é que os temporais e as chuvas intensas retornem à metade Sul na segunda-feira (11).

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas desde o começo da semana provocaram ao menos 41 mortes no Rio Grande do Sul.

O governo federal reconheceu sumariamente, nessa quinta-feira (7), o estado de calamidade pública de municípios do Rio Grande do Sul afetados, ao longo da semana, pelas consequências de chuvas intensas. Após o governo do Estado declarar a gravidade da situação na quarta-feira (6), o quadro, agora, foi reconhecido também no âmbito da União.

A lista inclui as 79 cidades abrangidas pelo Decreto 57.177, do Executivo estadual.

