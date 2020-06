Economia Previstos para começar nesta segunda-feira, novos saques do FGTS ainda aguardam calendário da Caixa

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Medida provisória liberou saques de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas Foto: Divulgação Medida provisória liberou saques de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governo publicou, ainda em abril, medida provisória liberando saques extraordinários das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Pelo texto, os saques devem acontecer a partir desta segunda-feira (15) e até 31 de dezembro. A CEF (Caixa Econômica Federal) ainda não divulgou a data em que cada trabalhador poderá acessar seus recursos. Questionado, o banco respondeu que “os procedimentos para pagamento do Saque Emergencial FGTS serão divulgados em breve”.

Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045. A dinâmica deverá ser a mesma das demais liberações do FGTS: os saques serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Essa nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia de coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores.

Se o trabalhador tiver mais de uma conta de FGTS, o saque será feito primeiro das contas de contratos de trabalho extintos (inativas), iniciando pela conta que tiver o menor saldo. Depois, o dinheiro será sacado das demais contas, também iniciando pela que tiver o menor saldo. Independentemente do número de contas do trabalhador, o valor não pode passar de R$ 1.045. Assim, ninguém poderá tirar mais do que esse valor, ainda que tenha duas ou três contas com saldos superiores a essa quantia.

Como será o saque

Os saques serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

Será permitido o crédito automático na conta poupança aberta previamente aberta na Caixa. Mas o trabalhador poderá, até 30 de agosto, solicitar o desfazimento do crédito, conforme procedimento a ser definido pelo banco. Será permitida ainda a transferência dos valores para outro banco sem cobrança de tarifa, desde que a conta bancária indicada pelo trabalhador seja de sua titularidade.

Segundo a Caixa, o trabalhador não é obrigado a sacar o dinheiro das contas vinculadas. O valor não retirado continuará no Fundo de Garantia. O governo federal informa que todos os 60,8 milhões de trabalhadores que possuem contas no FGTS poderão ser beneficiados com os saques do FGTS. Cerca de 30,7 milhões de trabalhadores poderão sacar todo seu recurso no FGTS (50,5% do total).

Até 80% das contas deverão ser zeradas com o saque, e R$ 16 bilhões serão liberados para 45,5 milhões de trabalhadores que têm até 5 salários mínimos de saldo no FGTS. A expectativa é que até R$ 36,2 bilhões possam ser sacados em todo o País.

