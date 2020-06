Economia Caixa abre neste sábado para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial a nascidos em dezembro

13 de junho de 2020

Serão beneficiadas 2,5 milhões de pessoas nascidas em dezembro, que se inscreveram pelo cadastro ou site do banco ou pelo CadÚnico. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa abriu 680 agências no País neste sábado, das 8h às 12h, para o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiadas 2,5 milhões de pessoas nascidas em dezembro, que se inscreveram pelo cadastro ou site do banco ou pelo CadÚnico.

O benefício, que já havia sido antecipado para uso digital por meio do aplicativo Caixa Tem, estará disponível para resgate em dinheiro, de acordo com a data de nascimento, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

Com isso, a Caixa conclui o pagamento da segunda parcela para um grupo de 30 milhões de pessoas, além do grupo formado pelos beneficiários do Bolsa Família. Quem não sacou no período, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque poderá ser feito, independente do dia de nascimento.

Novos beneficiados

O Ministério da Cidadania liberou um novo lote para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Serão beneficiadas 4,9 milhões de pessoas que fizeram requerimentos entre 1º e 26 de maio e que foram consideradas elegíveis, de um total de de 8,9 milhões de cadastros analisados.

A Caixa deverá realizar o pagamento da primeira parcela de R$ 600 por meio de crédito em poupança digital na próxima terça-feira (16) para os nascidos entre janeiro e junho, e na quarta-feira (17), para os nascidos entre julho e dezembro. O valor total é de R$ 3,1 bilhões.

