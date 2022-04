Polícia PRF apreende 60 quilos de maconha após perseguição em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista abandonou o carro com a droga após fugir da abordagem. Foto: PRF/Divulgação O motorista abandonou o carro com a droga após fugir da abordagem. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por volta do meio-dia desta segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Passo Fundo, no Norte do Estado, uma carga de 60 quilos de maconha que era transportada num Cruze. O motorista abandonou o carro com a droga após fugir da abordagem.

Durante fiscalização, os policiais deram ordem de parada para um Cruze que transitava pela BR-285. O motorista não parou e acelerou o carro em direção ao centro, pela Avenida Brasil.

Com apoio da Brigada Militar, foi organizado um cerco para localizar o fugitivo. Instantes depois, o criminoso abandonou o carro no bairro Petrópolis e fugiu a pé, escondendo-se nas imediações. Estão sendo realizadas diligências para identificar o traficante, segundo a PRF.

No interior do carro, os policiais encontraram dezenas de tabletes de maconha escondidos embaixo dos bancos e sobre o assoalho.

O veículo e a droga foram conduzidos para a área judiciária para registro da ocorrência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia