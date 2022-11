Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende comboio de veículos carregados com mais de meia tonelada de agrotóxicos

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Dois homens foram presos, sendo que um deles havia sido preso há 15 dias pelo mesmo crime Foto: PRF/Divulgação Dois homens presos, um deles havia sido preso há 15 dias pelo mesmo crime. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e apreendeu dois veículos que vinham em comboio transportando mais de meia tonelada de agrotóxicos de origem estrangeira na BR-480, em Barão de Cotegipe.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais visualizaram dois veículos, um Siena com placas de Guarapuava (PR), e logo atrás um Palio com placas de Xanxerê (SC). Eles foram abordados próximos à entrada da cidade.

Ao vistoriarem o interior dos veículos, os policiais localizaram 600 quilos de agrotóxicos de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país. Os produtos estavam no porta-malas e no banco traseiro dos veículos.

Os condutores dos veículos, de 23 anos e 25 anos, disseram aos PRFs que entregariam os agrotóxicos e os veículos na cidade de Erechim (RS), sendo que o condutor do Palio já havia sido preso com Uno em Muliterno (RS). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Passo Fundo, com os veículos e os agrotóxicos.

