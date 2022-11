Esporte Seleção Brasileira: conheça Alex Telles, lateral-esquerdo que vai herdar vaga de Alex Sandro

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Alex Telles entrou contra a Suíça e deve ser titular contra Camarões. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Alex Telles entrou contra a Suíça e deve ser titular contra Camarões. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Futebol tem dessas coisas: quando um jogador se lesiona, ao menos tira proveito disso, porque de qualquer maneira alguém que era reserva terá de atuar no seu lugar. A trajetória de Alex Telles em 2022 tem sido marcada por isso. O lateral-esquerdo, de uma opção entre três candidatos, deve se tornar o dono da posição na seleção brasileira, ao menos na partida contra o Camarões, nesta sexta-feira (29), pela terceira rodada da Copa do Mundo.

Nascido em Caxias do Sul, tem história curta com a sSleção – ao entrar faltando quatro minutos para a partida contra a Suíça terminar, chegou apenas ao nono jogo com a amarelinha. Quando Tite foi anunciar a lista de 26 jogadores convocados para a Copa, era nome certo na lista, entretanto. Ele se beneficiou da lesão de Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético-MG que Tite cogitava fortemente convocar. Depois da infelicidade do companheiro, ele ficou com o caminho livre para disputar o primeiro Mundial.

Alex Sandro, preferido de Tite, fez duas boas partidas, contra Sérvia e Suíça, mas pediu para sair do jogo no 974 alegando um “cansaço a mais”. Era na verdade uma lesão muscular no quadril direito.

A infelicidade de um acaba sendo a oportunidade de outro. Telles, que joga com a camisa do Sevilla, emprestado pelo Manchester United, terá uma chance de mostrar serviço para Tite e esquentar a disputa pela posição. A tendência é que Alex Sandro tenha evolua para jogar nas oitavas de final, uma vez que o problema não é considerado grave.

Telles coleciona passagens por times importantes da Europa – outros exemplos não citados são Internazionale e Porto. Agora, receberá a chance de ouro pela seleção brasileira. Como o destino tem ajudado o jogador a subir degraus dentro da equipe, não seria uma surpresa se ele conseguisse se manter entre os titulares do que apenas o jogo de sexta-feira, no Lusail.

Time reserva

O Brasil provavelmente um time reserva. O time dever ser Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo, Gabriel Jesus e Martinelli.

O curto período de recuperação entre o jogo de Camarões, sexta, às 16h (de Brasília), no Lusail, e as oitavas de final, 72 horas depois, no 974, também pesou a favor da escolha pelo descanso dos titulares.

