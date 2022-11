Brasil Prima de Daniella Perez fala sobre morte de Guilherme de Pádua

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Assassino da atriz faleceu no domingo, aos 53 anos, em decorrência de um infarto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Bárbara Ferrante, prima de Daniella Perez, postou no Instagram um comentário sobre a morte do assassino da atriz, Guilherme de Pádua. No post, ela diz que jamais imaginou que comemoraria a morte de alguém como o faz agora. Babi era muito próxima de Daniella e na série documental “Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez” mostra a roupa usada no dia em que a atriz foi morta.

“Jamais, por pior que fosse a pessoa, desejei ou comemorei a morte de alguém. Mas esse FDP eu desejo que vá para o quinto dos infernos onde não poderá mais fazer sua cena de Madalena arrependida para uma igreja que compactua com um assassino da pior estirpe”, postou Babi, que é filha do irmão de Glória Perez, mãe de Daniella.

Nos comentários, a atriz Claudia Mauro ressaltou o quanto essa morte é como o fim de uma sombra na vida da família e de amigos da atriz. “Fim deste ciclo, desta angústia, fim do receio de um dia poder cruza-lo na rua ou em qq lugar. Tb jamais pensei que fosse comemorar ou me aliviar pela morte de alguém. Mas fica um alívio enorme, uma leveza. E, sim, faço um brinde por este fim!! E que a vida siga de alguma forma fazendo justiça. Não partiu tão cedo, tão jovem e de forma trágica como nossa Dany, mas partiu, ainda com 53 anos… Que vá se entender com o universo!!”, escreveu.

O ator Eri Johnson também se pronunciou a repeito da morte de Guilherme de Pádua. O ator não demonstrou lamentação pelo ex-colega de trabalho, com quem atuou junto na novela De Corpo e Alma, em 1992. “Lamento pelos familiares dele e só. Mas o Guilherme em si não faz falta nenhuma”.

Obsessão

Em seu depoimento no documentário, Babi descreve algumas ações de Paula Thomaz desde que ganhou a liberdade, em 1999, relatando o que poderia ser uma obsessão da ex-detenta com a vítima:

“Ela saiu do presídio e o que ela foi fazer? Foi estudar Direito na mesma faculdade onde a Dani estudou e o irmão dela, Rodrigo, se formou. Depois, ela muda de faculdade e escolhe quem como professor? O promotor (Maurício Assayag) que a condenou. Ela escolheu a dedo”.

A morte de Guilherme de Pádua foi confirmada na noite de domingo, por Márcio Valadão, líder da Igreja Batista de Lagoinha, instituição onde ele atuava como pastor. Em uma live, Márcio contou que o ex-ator havia sofrido um infarto e falecido.

“Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim, foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer”, disse o líder, que logo após a grande repercussão, apagou o post.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil