Dicas de O Sul Primavera Cultural celebra a cultura israelense em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, o evento é uma excelente oportunidade para compartilhar com os demais públicos a cultura de Israel. Foto: Divulgação Para o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, o evento é uma excelente oportunidade para compartilhar com os demais públicos a cultura de Israel. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Este domingo (20) será dia de vivenciar a cultura israelense ao ar livre. A primeira edição do Cine Israel, que integra a programação da Primavera Cultural, iniciará às 17h, na Praça Maurício Cardoso. Durante o final de tarde ocorrerão apresentações de dança, música, produtos e gastronomia típica. Além da exibição de quatro curtas-metragens israelenses: Uma História Comum (2016), Sombra de Verão (2020), Fata Morgana (2019) e Deus é Brincadeira (2012). As atividades são gratuitas.

O Cine Israel, que conta com o apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul – FIRS, é promovido pela curadoria de cinema LORA.movie e a Associação dos Amigos da Praça Maurício Cardoso. E também tem o apoio do Consulado Geral de Israel de São Paulo. O objetivo é criar um espaço de reflexão e celebração da cultura israelense em Porto Alegre, reunindo toda a comunidade.

Para o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, o evento é uma excelente oportunidade para compartilhar com os demais públicos a cultura de Israel. “Nós acreditamos que ao incentivarmos relações plurais e multiculturais, contribuímos para a evolução de sociedade mais igualitária e menos violenta. Por isso, convidamos a todos para prestigiar esse evento que foi feito com muita dedicação”, ressalta.

“Através da culinária e mostra de curtas de filmes, Porto Alegre terá a oportunidade de provar o que há de mais atual em Israel, celebrando sua pluralidade”, destaca o Cônsul Geral de Israel, Rafael Erdreich.

Programação

O que: Cine Israel da Primavera Cultural

Quando: Domingo (20), às 17h

Onde: Praça Dr. Maurício Cardoso, 23 – Moinhos de Vento

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul