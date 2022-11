Esporte Com percurso de 120 quilômetros, prova de ciclismo é realizada na Região Carbonífera do Estado

Por Marcelo Warth | 18 de novembro de 2022

Prova de estrada será uma das mais disputadas deste ano no RS

A Liga Gaúcha de Ciclismo realiza neste (20), em General Câmara, na Região Carbonífera do Estado, uma das mais disputadas provas de estrada deste ano. Durante a corrida, as categorias principal e master B percorrerão 120 quilômetros.

Para as demais categorias, a distância é de 60 quilômetros. No evento, que contará com o apoio dos bombeiros voluntários do município, a Liga prestará uma homenagem ao 3° Pelotão do 23° BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Na ocasião, o prefeito Helton Holz Barreto receberá o troféu Amigo do Ciclismo Gaúcho, concedido a pessoas que colaboram para a prática do esporte no Rio Grande do Sul. A distinção será entregue pelo presidente da Liga, Gilmar Zenger.

Inscrições e mais informações sobre a corrida podem ser obtidas pelo telefone (51) 98033-7588.

