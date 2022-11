Polícia Polícia descobre laboratório de produção de cocaína em Estância Velha, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Foram apreendidos 175 quilos da droga Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram apreendidos 175 quilos da droga. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil localizou, no fim da tarde de quinta-feira (17), um laboratório de produção de cocaína em Estância Velha, no Vale do Sinos. Um criminoso foi preso.

Segundo o delegado Gabriel Borges, as investigações iniciaram após denúncia de que um homem seria o responsável pelo processo químico de preparação da droga no local. Conforme o relato, com 1 quilo de cocaína pura trazida da Bolívia, o criminoso produzia de 4 a 5 quilos da droga que é vendida no mercado brasileiro. Ele fabricava de 20 a 30 quilos de cocaína por semana.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta sexta-feira (18) pela Polícia Civil, na quinta, no momento em que o suspeito se preparava para sair do laboratório, ele foi abordado pelos policiais. Em um fundo falso localizado no painel do veículo utilizado pelo criminoso, foram encontrados 5 quilos de cocaína.

Após ingressarem no imóvel, os agentes localizaram mais 170 quilos de cocaína e insumos para preparação da droga, como codeína, tetracaína e cafeína. A maioria dos compostos químicos eram importados da China.

O homem, que já possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante. O veículo utilizado por ele foi apreendido.

