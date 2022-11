Yuji Naka, um dos criadores do Sonic, foi preso no Japão por crime financeiro, em um escândalo que envolve a compra de ações de uma empresa após informações privilegiadas.

A prisão do designer de jogos aconteceu após outros dois ex-funcionários da Square Enix, Taisuke Sazaki e Fumiaki Suzuki, também serem detidos durante a mesma investigação. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (18) pela imprensa japonesa.

Os três são acusados de terem tido acesso a informações privilegiadas no período em que trabalharam na Square Enix. A empresa atuava em colaboração com o estúdio Aiming para o desenvolvimento do Dragon Quest Tact, lançado no início de 2020.