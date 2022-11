Esporte Venda de bebidas alcoólicas é proibida nos estádios da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Medida foi anunciada apenas 48 horas antes do início do Mundial Foto: Freepik Medida foi anunciada apenas 48 horas antes do início do Mundial. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após pressão do governo do Catar, a Fifa anunciou, nesta sexta-feira (18), a proibição da venda de bebidas alcoólicas dentro e no entorno dos estádios da Copa do Mundo. A comercialização ocorrerá somente no Fifa Fan Festival e em outras áreas destinadas a torcedores.

Nas arenas, uma versão sem álcool da cerveja oficial do torneio será a única opção. A Budweiser, marca patrocinadora do evento, tem um contrato com a Fifa de US$ 75 milhões. A entidade máxima do futebol agradeceu à empresa publicamente pela compreensão quanto às mudanças.

No Catar, um país muçulmano, a venda de bebidas alcoólicas é rigidamente controlada. A Fifa divulgou um comunicado sobre a medida, anunciada apenas 48 horas antes do início do Mundial.

“Após discussões entre as autoridades do país anfitrião e a Fifa, foi tomada a decisão de concentrar a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, outros destinos de torcedores e locais licenciados, removendo os pontos de venda de cerveja dos perímetros do estádio da Copa do Mundo da Fifa 2022 no Catar. Não há impacto na venda do Bud Zero, que permanecerá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar. As autoridades do país anfitrião e a Fifa continuarão a garantir que os estádios e áreas adjacentes proporcionem uma experiência respeitosa e agradável para todos os torcedores. Os organizadores do torneio agradecem a compreensão e o apoio contínuo da AB InBev ao nosso compromisso conjunto de atender a todos durante a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022”, diz o texto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte