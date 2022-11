Porto Alegre Em meio à falta de cozinheiras, escolas municipais de Porto Alegre voltam a servir feijão para as crianças

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Desde 31 de outubro, a Secretaria Municipal da Educação realiza uma operação especial para garantir a merenda escolar em todas as escolas Foto: Vanessa Felippe/SMED Desde 31 de outubro, a Secretaria Municipal da Educação realiza uma operação especial para garantir a merenda escolar em todas as escolas. (Foto: Vanessa Felippe/SMED) Foto: Vanessa Felippe/SMED

O feijão voltou a fazer parte do cardápio de 14 escolas municipais de educação infantil das regiões Leste e Sul de Porto Alegre. Segundo a prefeitura, até quinta-feira (17), o alimento estava em falta na merenda desde que a empresa Ágil abandonou a prestação de serviços e demitiu 68 cozinheiras que trabalhavam em 41 instituições de ensino.

Desde 31 de outubro, as equipes da Smed (Secretaria Municipal da Educação) realizam uma operação especial para garantir a merenda escolar em todas as unidades. As nutricionistas da pasta adaptaram os cardápios para que as auxiliares de cozinha pudessem preparar os alimentos dentro de suas atribuições previstas em contrato, mantendo o valor nutricional. Apesar do esforço e de não ter faltado comida em nenhum dia, o feijão era um dos alimentos que elas não podiam fazer.

Para oferecer o feijão no almoço da educação infantil, o alimento está sendo preparado em três escolas que continuam com cozinheiras, nas regiões Norte e Oeste, e no Instituto Calábria (parceiro da prefeitura) e transportado para as instituições afetadas, com os devidos cuidados sanitários.

“Sem prejuízo às suas rotinas, as escolas irão produzir feijão em quantidade superior. A logística será realizada diariamente por funcionários da Smed, que contam com oito carros e 22 caixas térmicas. O processo é coordenado pela equipe de nutrição.

“É importante reforçar que não faltou alimento em nenhum momento aos alunos da rede municipal. Fizemos um grande esforço em equipe para que as crianças tivessem o feijão novamente e conseguimos. Ao mesmo tempo, seguimos trabalhando incansavelmente para contratar outra empresa, responsável pela mão de obra, neste caso, cozinheiras. Sabemos da importância destas funcionárias nas escolas”, disse a secretária municipal da Educação, Sônia Rosa.

As 27 escolas municipais de ensino fundamental das regiões Leste e Sul que também estão sem cozinheiras seguirão servindo os cardápios elaborados pela equipe de nutrição da Smed, momentaneamente preparados por suas respectivas auxiliares de cozinha.

“No que se refere à empresa Agil, em alinhamento com a Procuradoria-Geral do Município, a Smed realiza os procedimentos de rescisão de contrato, aplicação de multa e nova contratação para viabilizar a regularização do serviço”, informou a prefeitura.

