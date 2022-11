Política André Mendonça, do Supremo, é sorteado relator de pedido de impeachment contra o ministro da Defesa

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O pedido de impeachment foi feito por um grupo de advogados. Na foto, o relator André Mendonça Foto: STF/Divulgação O pedido de impeachment foi feito por um grupo de advogados. Na foto, o relator André Mendonça. (Foto: STF/Divulgação) Foto: STF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça foi sorteado relator de um pedido de impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira, apresentado por um grupo de advogados.

A petição afirma que Nogueira “estimulou a contestação da vitória do presidente eleito” e cometeu crime de responsabilidade. Um dia depois de as Forças Armadas terem divulgado um relatório no qual confirmaram os resultados das eleições deste ano, o Ministério da Defesa afirmou que o documento “não exclui a possibilidade da existência de fraude” nas urnas.

Na quarta-feira (16), Alexandre de Moraes enviou um pedido semelhante para avaliação da Procuradoria-Geral da República. Essa ação foi apresentada pelo deputado federal Marcelo Calero (PSD-RJ).

Na petição anexada ao inquérito que investiga as milícias digitais no Supremo, o deputado afirmou que o ministro da Defesa deve ser investigado por crime de responsabilidade por “exercício ilegítimo de suas funções”, uma vez que colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro.

O deputado pediu também que o Supremo determine que os órgãos do Poder Executivo não façam manifestações públicas que questionem o processo eleitoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política