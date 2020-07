Brasil Primeira-dama do Piauí é alvo de operação da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







PF apura superfaturamento de contratos de transporte escolar no Piauí Foto: Divulgação PF apura superfaturamento de contratos de transporte escolar no Piauí. (Foto: PF/Divulgação) Foto: Divulgação

A PF (Polícia Federal) realizou, nesta segunda-feira (27), buscas na casa do governador do Piauí ,Wellington Dias (PT), e da primeira-dama do Estado, ex-secretária estadual de Educação e hoje deputada federal, Rejane Dias (PT).

O gabinete da deputada, em Brasília, também foi alvo de buscas durante a terceira etapa da Operação Topique. Segundo a PF, Rejane é investigada por um suposto esquema para fraudar licitações de transporte escolar.

Também foram alvos de buscas empresas e a casa do irmão de Rejane, Rogério Ribeiro, e a sede da Secretaria Estadual de Educação do Piauí.

A delegada Milena Caland afirmou que Rejane e Rogério receberam “vantagens indevidas” em razão de contratos superfaturados para prestação do serviço de transporte escolar.

Em nota, o governador Wellington Dias, que não foi alvo da operação, classificou a ação “como mais um espetáculo”.

De acordo com a PF, entre os anos de 2015 e 2016, servidores da cúpula administrativa da Secretaria da Educação, na época gerida por Rejane Dias, teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos e desviado, no mínimo, R$ 50 milhões de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Rejane informou que “recebe com tranquilidade os desdobramentos da referida operação” e que está à disposição para esclarecer o caso.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil