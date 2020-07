Porto Alegre Estacionamento na Área Azul de Porto Alegre continua permitido apenas perto de hospitais

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2020

A restrição foi determinada pela prefeitura de Porto Alegre Foto: Alex Rocha/PMPA A restrição foi determinada pela prefeitura de Porto Alegre. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O estacionamento na Área Azul de Porto Alegre, das 7h às 19h, continua sendo permitido apenas em regiões próximas a hospitais e serviços públicos de saúde, conforme determinação da prefeitura para restringir a movimentação de pessoas a fim de evitar o contágio pelo coronavírus.

A medida faz parte do Decreto Municipal 20.259. A Secretaria Municipal de Saúde alega que “o isolamento social e a redução do fluxo de pessoas nas ruas são a única maneira encontrada em todo o mundo para reduzir a circulação do vírus”.

As áreas de estacionamento rotativo localizam-se em pontos de grande movimento e com concentração de comércio. Atualmente, apenas os serviços essenciais estão liberados para funcionamento na Capital.

“Muita gente questiona os agentes de trânsito, pois a restrição seria válida inicialmente por pelo menos 15 dias. Mas, infelizmente, a demanda por leitos nos hospitais continua alta”, explicou o diretor de Operações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Paulo Ramires.

