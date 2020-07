Rio Grande do Sul Letramento Digital prepara professores gaúchos para o uso do Google Sala de Aula

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Começou nesta segunda-feira (27) a nova fase do período de Letramento Digital das Aulas Remotas da rede estadual de ensino. Coordenada pelo Centro de Gestão e Inovação e pelo Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação, o treinamento terá foco no desenvolvimento das atividades dos professores e instrumentalização na plataforma Google Sala de Aula.

As aulas ao vivo ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 14h. Nas terças e quintas, às 17h, e aos sábados, às 11h, ocorrem as aulas gravadas para tirar dúvidas dos educadores. A transmissão é feita pelo canal no Youtube da TV Seduc RS.

Entre os temas a serem apresentados, estão a gestão da conta educacional com o Google Chrome e Gmail; aulas síncronas com o Google Meet; utilização das ferramentas Google Formulários, Google Planilhas, Google Documentos e Google Drive; criação de aulas com o Google Apresentações; além de recursos tecnológicos para as disciplinas, com o intuito de qualificar o processo de ensino-aprendizagem.

No decorrer do Letramento Digital, estão sendo abordados os seguintes tópicos: Tecnologias Assistivas; Cidadania Digital e Educação Midiática; Modelos de Atividades Remotas; Aulas Remotas com Google Sala de Aula; Atividades Pedagógicas no Ambiente Virtual; Recursos Avançados das Ferramentas G Suite; Metodologias Ativas na prática; Explorando Tecnologias Educacionais por Área; e Socialização de Práticas Pedagógicas.

