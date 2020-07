Agro Empresas começam a distribuição de sementes do programa Troca-Troca no RS

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Fiscais e técnicos coletaram amostras das sacas do programa Troca-Troca para verificar a qualidade do produto Foto: Divulgação

As dez empresas sementeiras que irão fornecer 134.068 sacas de 53 cultivares dentro do programa Troca-Troca de Sementes estão autorizadas pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural a iniciar a entrega dos produtos para prefeituras, sindicatos e associações do RS.

A orientação é que a distribuição comece pelos municípios e regiões com a semeadura mais cedo no calendário de cultivo: Missões, Fronteira Noroeste, Celeiro, Noroeste Colonial, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea e Alto Jacuí.

“O início da entrega das sementes do Troca-Troca é a etapa mais importante do programa, pois consolida o resultado de todas as ações construídas desde o início do ano, seja com a habilitação e contratação das empresas, seja com a organização das entidades e dos pedidos feitos pelos produtores”, afirmou o secretário Covatti Filho.

Nesta safra 2020/2021, serão entregues milho híbrido convencional (78.833 sacas), milho híbrido transgênico (50.237 sacas) e sorgo híbrido (4.998 sacas) a 45.692 agricultores que fizeram pedidos por meio de suas entidades em 385 municípios gaúchos.

“Com as orientações do programa e a estrutura logística das empresas, acreditamos que em duas semanas mais de 90% do total de sementes já estejam entregues”, afirmou o coordenador do programa Troca-Troca, Jonas Wesz.

O investimento do governo gaúcho nesta safra é de R$ 5,2 milhões, referente ao subsídio direto que o Estado dá aos agricultores no valor da semente.

