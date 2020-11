Mundo Melania pressiona Donald Trump a aceitar a derrota para Joe Biden

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

De acordo com uma ex-assessora, Melania está contando os minutos para pedir o divórcio de Donald Trump. (Foto: Reprodução/Twitter)

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, tenta convencer seu marido a aceitar a derrota para Joe Biden na eleição americana, informou a rede de TV norte-americana CNN.

Apesar da vitória do democrata ter sido confirmada no último sábado (7) pela imprensa dos Estados Unidos, Donald Trump até o momento não reconheceu o resultado e insiste no argumento de que houve fraude no pleito – ele não apresentou nenhuma prova para comprovar suas afirmações.

Nesse cenário, Melania e outras pessoas próximas ao presidente – incluindo seu genro e assessor, Jared Kushner – estariam tentando convencê-lo a desistir desse discurso e reconhecer o resultado da votação.

Não há nenhuma indicação, até o momento, de que Trump vá aceitar o conselho de seus familiares. Na manhã de domingo (8) ele voltou a usar suas redes sociais para repetir que houve fraude, novamente sem apresentar evidências.

Divórcio

A primeira-dama dos EUA está contando os minutos para pedir o divórcio. A afirmação foi feita por Stephanie Wolkoff, ex-assessora de Melania. Segundo Stephanie, Donald Trump e a mulher vivem um casamento por conveniência e dormem em quartos separados. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Ela estaria negociando um acordo pós-nupcial para garantir a Barron, seu filho com o presidente americano, uma parte da fortuna do milionário. De acordo com outra ex-assessora de Melania, ela conta os minutos para que ele saia de seu gabinete e ela possa, enfim, pedir a separação. Apesar da aparência fria, a senhora Trump sempre disse que ela e o marido, com quem está casada há 15 anos, tinham um ótimo relacionamento.

Fechada Enquanto o planeta acompanha a revolta de Donald Trump com a derrota projetada na corrida presidencial contra o oponente democrata Joe Biden, a primeira-dama Melania pratica o que mais fez durante os últimos quatro anos na Casa Branca: silêncio. Se o legado de Trump para a Casa Branca e a democracia dos EUA é objeto de polarização e controvérsia, o de Melania no papel que já foi ocupado por Michelle Obama e Jacqueline Kennedy Onassis ainda é uma incógnita. “Melania foi uma primeira-dama extremamente fechada”, diz à BBC News Brasil Kate Andersen Brower, autora do best-seller sobre primeiras-damas contemporâneas “First Women” (Primeiras Mulheres, em tradução livre), que discute o papel de 10 primeiras-damas da história recente americana. “Ela é uma pessoa cifrada, mesmo agora no final do mandato. E parece que é assim que ela quer ser.” Para a escritora Betty Boyd Caroli, autora de “First Ladies – The ever-changing role” (ou Primeiras damas – a função em constante mudança), Melania esteve “amplamente ausente do trabalho de primeira-dama”. “Nas categorias típicas que os historiadores usam para classificar as primeiras-damas, como valor para o país, integridade, liderança, inteligência, realizações, coragem, imagem pública, valor para o presidente, eu prevejo que ela se classifique no último lugar da lista”, diz Caroli à BBC News Brasil. Para muitos, no entanto, apesar de extremamente reservada, Melania teria sido um importante contraponto à beligerância do marido nos últimos quatro anos em Washington.

