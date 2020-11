Foi o senso de justiça que levou Kamala ao direito. Ela escolheu a Universidade Howard, a primeira voltada para comunidade negra nos Estados Unidos. Foi também a primeira mulher negra eleita procuradora-geral do estado da Califórnia e, mais tarde, apenas a segunda negra a chegar ao Senado americano.

No discurso de vitória, Joe Biden disse: “Para os educadores é um grande dia. Vocês terão alguém igual vocês na Casa Branca”.

Kamala

Filha de mãe indiana e pai jamaicano, Kamala foi a primeira negra procuradora na história do estado da Califórnia. Em 2010, mais um feito inédito: Kamala se tornou a primeira mulher a ser eleita para a Procuradoria-Geral da Califórnia.

Em 2016, foi eleita para o Senado norte americano, tornando-se a primeira mulher com ascendência asiática – e segunda negra – a se tornar senadora nos 240 anos da história da democracia americana.

Em 2019, em busca de mais um pioneirismo, ela disputou as primárias do Partido Democrata com a intenção de ser a candidata do partido para as eleições presidenciais de 2020. Depois de um começo de campanha forte, acabou desistindo da candidatura em dezembro do mesmo ano.

Mas o ano seguinte viria com uma surpresa. Em agosto de 2020, Kamala foi escolhida, entre 12 mulheres, como a vice de Joe Biden, na chapa que venceu uma das disputas mais acirradas da história das eleições americanas e desbancou Donald Trump.

No seu primeiro pronunciamento público após o resultado do pleito, Kamala postou no Twitter: “Esta eleição é muito mais do que Joe Biden ou eu. É sobre a alma da América e nossa disposição de lutar por ela. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar”.

Jill