De acordo com Biden, há projeções que apontam que os EUA podem ter mais 200 mil mortes a mais.

A Pfizer anunciou nessa segunda que o imunizante que desenvolve junto com a alemã BioNTech é mais de 90% eficaz, segundo análise preliminar dos estudos da fase 3.

Populações vulneráveis

Biden citou no discurso que as minorias são uma prioridade.

“Vamos proteger populações vulneráveis, que estão mais expostas a riscos, e aqueles que têm condições médicas pré-existentes. Vamos dar uma resposta às disparidades econômicas e de saúde que faz com que esse vírus atinja as comunidades de negros, latinos, asiáticos, nativo-americanos e pessoas das ilhas do Pacífico de forma mais agressiva”, disse ele.