Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Foto: Ag. Brasil

Nesta quinta-feira (28), uma comitiva do governo federal, liderada pela primeira-dama Janja da Silva, visita o Rio Grande do Sul, com o objetivo de promover uma reunião de trabalho com os municípios, a fim de prestar apoio e orientar no acesso aos recursos já disponibilizados para o enfrentamento de enchentes.

O ministro da Secretária de Comunicação Social da Presidência, o gaúcho Paulo Pimenta antecipou por meio de postagem nas redes sociais que Janja detalhará, junto com os demais membros da comitiva, uma série de novas iniciativas de apoio ao Rio Grande do Sul.

“A primeira-dama estará conosco para olhar de perto a situação e anunciar outras medidas”, ressaltou o petista em um trecho de vídeo publicado no X (ex-Twitter). “Vamos fazer um balanço de tudo aquilo que já foi feito e construir com o governador e os prefeitos novas ações.”

Integram a comitiva os ministros da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Agenda

A agenda oficial se inicia às 9h30min em Lajeado, no auditório principal da Biblioteca da Univates, onde serão realizadas as reuniões de trabalho com a participação dos ministros e equipes técnicas sobre medidas de crédito.

Ainda pela manhã, no mesmo local, haverá reunião sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), desenvolvimento social e fomento rural. Outra parte da comitiva se dirige ao auditório 1 da Biblioteca da Univates para uma reunião entre as pastas de Educação, Saúde e Assistência Social, às 10h30min.

Uma hora mais tarde, no mesmo local, está agendada reunião para tratar do programa Minha Casa, Minha Vida – Urbano e Rural, visto o alto número de desabrigados, desalojados e pessoas que perderam suas casas.

Às 12h30min, haverá reunião sobre agricultura e movimentos sociais conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. No início da tarde, às 13h, está marcada uma reunião final para elaborar balanço, anúncios, encaminhamentos, com ações da Defesa Civil Nacional, Estadual e municipais, no Teatro da Univates. Às 15h30min, ocorre visita ministerial no Espaço do Governo Federal em Lajeado.

