Esporte Inter empata em 2 a 2 com o Fluminense em jogo de ida pelas semifinais da Libertadores

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o time gaúcho precisa de uma vitória simples na partida da volta para garantir a vaga na final. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Maracanã, o Inter empatou em 2 a 2 com o Fluminense na noite dessa quarta-feira (27), pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Germán Cano, duas vezes, marcou para o Tricolor das Laranjeiras, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick anotaram para o Colorado. Com o resultado, o time gaúcho precisa de uma vitória simples na partida de volta para garantir a vaga na final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (4), às 21h30min, no Beira-Rio. Quem passar, encara na final o vencedor dos confrontos entre Palmeiras e Boca Juniors-ARG. Antes disso, no Beira-Rio, o Colorado enfrentará o Atlético-MG, no sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O duelo entre Inter e Fluminense teve um início eletrizante no Maracanã. A primeira chance de gol foi do Colorado. Aos 5 minutos, Maurício recebeu na área, chutou cruzado e mandou com perigo à direita do gol. A resposta do Fluminense veio aos 8min. Keno avançou em velocidade, bateu rasteiro e Rochet espalmou para escanteio. O Inter voltou ao ataque aos 9 minutos. Enner Valencia finalizou no canto e Fábio fez uma grande defesa. No lance seguinte, o Tricolor respondeu novamente, mas dessa vez marcol. Arias recuperou a bola na direita, tocou para John Kennedy que encontrou Germán Cano livre na área. O atacante argentino finalizou na saída de Rochet e abriu o placar. Aos 19min, os cariocas quase ampliaram. Keno invadiu área, chutou e Rochet salvou o time gaúcho. Aos poucos, o Colorado se recuperou na partida e assustou os mandantes em finalizações de Alan Patrick e Wanderson, que pararam em boas intervenções do goleiro Fábio. Aos 44min, Samuel Xavier cometeu falta em Enner Valencia, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Os gaúchos não demoraram para aproveitar o fato de ter um jogador a mais. Aos 49min, Renê cruzou da esquerda e Hugo Mallo cabeceou para as redes empatando a partida.

Com a vantagem numérica, o Inter voltou mais ofensivo para a segunda etapa. Aos 8 minutos, Wanderson arriscou de fora da área e Fábio espalmou para escanteio. No lance seguinte, Hugo Mallo cruzou da direita e Gabriel Mercado cabeceou para as redes. Contudo, após intervenção do VAR, o árbitro Darío Herrera anulou o gol por um toque de mão do zagueiro colorado. Mas aos 18min, não houve o que anular. Maurício serviu Alan Patrick, que driblou o marcador e chutou sem chances para Fábio, virando a partida. Com o revés, o Fluminense tentou sair mais para o ataque. Aos 30min, Marcelo aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou com perigo à direita da meta. Já aos 32min, Arias cobrou escanteio, Nino cabeceou e Cano completou para o gol, empatando o jogo.

Ficha técnica

– Fluminense (2): Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, P.H. Ganso (Alexsander) e John Arias; John Kennedy (Guga), Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

– Internacional (2): Rochet; Hugo Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Bruno Henrique), Mauricio (Dalbert), Alan Patrick (Lucca) e Wanderson; Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

– Arbitragem: Dario Herrera (Argentina), auxiliado por Diego Bonfá (Argentina) e Juan Belatti (Argentina). VAR: Mauro Vigliano (Argentina).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/tudo-igual/

Inter empata em 2 a 2 com o Fluminense em jogo de ida pelas semifinais da Libertadores

2023-09-27