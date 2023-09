Após sobrevoar Porto Alegre, esposa de Lula conversou com famílias no Vale do Taquari. (Foto: Claudio Kbene/PR)

A primeira-dama Janja da Silva integrou nova comitiva enviada pelo governo federal ao Rio Grande do Sul para conferir, nessa quinta-feira (28), a situação em algumas das cidades mais atingidas pelas enchentes das últimas semanas. O roteiro abrangeu Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Taquari.

Também acompanharam Janja o ministro gaúcho Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e seus colegas Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu porque estava em fase de preparação para uma cirurgia de quadril, à qual será submetido na manhã desta sexta (29) em Brasília. Na quarta-feira (27), porém, ele havia recebido no Palácio do Planalto o governador Eduardo Leite para uma primeira conversa presencial sobre a tragédia climática no Estado.

Em suas redes sociais, a primeira-dama publicou um vídeo que fez durante sobrevoo em áreas alagadas da Capital, onde o nível do Guaíba havia chegado a 3,18 metros no dia anterior, o mais alto dos últimos 82 anos. Ela legendou:

“Começando a quinta-feira no Rio Grande do Sul! Sobrevoamos Porto Alegre, atingida pelas fortes chuvas dos últimos dias, e observamos os estragos causados pela maior cheia do Rio Guaíba desde 1941”.

A primeira parada da comitiva foi realizada na cidade de Estrela (Vale do Taquari). Janja, Pimenta e demais membros da equipe conversaram com famílias desabrigadas. Realizaram, ainda, a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas à comunidade.

Vale do Taquari

Depois foi a vez de descer em Muçum, cidade que está entre as mais atingidas do Estado pelo desastre climático ocorrido neste mês. Os emissários de Lula foram recebidos pelo prefeito Mateus Trojan (MDB) e participaram de visita a locais afetados pelo excesso de chuva.

Em Arroio do Meio, o grupo esteve em dos locais que abrigam o programa “Cozinha Solidária”. A entrega de cestas básicas se repetiu, assim como em Lajeado e Roca Sales. A primeira-dama (que também é socióloga) discursou: “O momento é de união, reconstrução e solidariedade, unindo corações e forças para reconstruir o Rio Grande do Sul. Hoje testemunhei a resiliência das famílias após as enchentes que destruíram boa parte desta região”.

Escritório

O ministro Paulo Pimenta anunciou a instalação de um escritório do governo federal em Lajeado, com o objetivo de atuar de forma mais direta e eficaz na reconstrução do Vale do Taquari. “Com essa iniciativa, buscamos construir pontes entre Brasília e o Rio Grande do Sul, aproximando a administração federal dessa realidade”.

A unidade funciona desde a quarta-feira em uma agência da Caixa no centro da cidade e contará com salas de trabalho e de reunião, dentre outros espaços. Conforme o titular da Secretaria da Comunicação, a iniciativa deve ser mantida ao menos até o final de outubro.

Balanço

Desde o início do drama causado pelas chuvas em excesso no Rio Grande do Sul, o governo federal já anunciou uma linha de crédito de mais de R$ 1 bilhão para recuperação econômica, bem como a liberação de R$ 600 milhões em valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 354 mil trabalhadores com recursos depositados.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também anunciou, durante visita no dia 10 de setembro, R$ 741 milhões para atendimento aos municípios atingidos pelos efeitos do ciclone extratropical no Estado. O dinheiro se destina a ações de socorro às vítimas, estruturação de abrigos temporários, iniciativas de defesa civil, compra de cestas básicas e logística para liberação de vias obstruídas.