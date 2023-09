Rio Grande do Sul Governador gaúcho percorre áreas alagadas em Porto Alegre e Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Eduardo Leite observou a redução do nível do Guaíba no Cais Mauá e a reabertura de comportas. (Foto: Gustavo Mansur/Secom)

Ao longo desta quinta-feira (28), o governador gaúcho Eduardo Leite percorreu diversas áreas atingidas por alagamentos em Porto Alegre e cidades vizinhas, em função das chuvas dos últimos dias. O périplo começou por Eldorado do Sul durante a manhã, com uma conversa com representantes da prefeitura e visita a bairros atingidos pela água, além de alojamentos para desabrigados.

“A enchente neste município foi uma das piores das últimas décadas”, declarou o chefe do Executivo estadual. “Estamos dando todo suporte para que as pessoas afetadas possam retomar a normalidade em suas vidas o mais rápido possível.”

Em Porto Alegre, ele acompanhou o prefeito Sebastião Melo até a Vila dos Sargentos (Zona Sul). O bairro sofre com a elevação do nível do Guaíba, que obrigou vários moradores a saírem de casa. Leite caminhou pelas ruas, conversou com integrantes da comunidade e esteve na Escola Estadual Custódio de Mello, um dos abrigos improvisados.

O governador ainda sobrevoou outros pontos da capital que enfrentam problemas em função das cheias. Em seguida, foi até o Cais Mauá (Centro Histórico), onde acompanhou a reabertura de comportas junto ao muro do porto – operação viabilizada pela redução do nível da água do Guaíba.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) reabriu, nesta quinta-feira, a comporta conhecida como “P4”. A unidade permite o acesso de pedestres à área administrativa da unidade da empresa Portos RS.

Na ocasião, Leite reiterou a informação de que o projeto de concessão do cais à iniciativa privada prevê a construção de um novo sistema de proteção contra enchentes, que substituirá o atual e permitirá a remoção de parte do muro:

“Como o projeto prevê a derrubada de uma parte do muro e nos últimos dias a água do Guaíba chegou até esta estrutura, muita gente questiona se a remoção não vai ameaçar o Centro Histórico. Quero tranquilizar a todos, pois o projeto envolverá a construção de um moderno sistema de proteção. Hoje, o muro protege a cidade da elevação do rio, mas não a área do cais. Essa será contemplada pelo novo sistema”.

Encontro com Lula

No dia anterior, Leite havia se reunido em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele detalhou uma série de demandas do Rio Grande do Sul no âmbito das ações necessárias para minimizar os impactos das chuvas em excesso e seus desdobramentos.

O chefe do Executivo estadual agradeceu pela atenção que as cidades gaúchas devastadas têm recebido do governo federal. A conversa (primeira realizada de forma presencial entre ambos desde o início da tragédia climática) teve entre seus principais destaques uma série de pedidos relacionados ao processo de reconstrução pós-enchentes. Os detalhes podem ser conferidos no site estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

