Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2021

O vídeo mostra Michelle pulando e vibrando após o anúncio do resultado da votação no Senado, enquanto Mendonça abraça familiares Foto: Geraldo Magela/Agência Senado O vídeo mostra Michelle pulando e vibrando após o anúncio do resultado da votação no Senado, enquanto Mendonça abraça familiares. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Um vídeo que circula na internet mostra a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, comemorando a aprovação pelo Senado da indicação de André Mendonça para o STF (Supremo Tribunal Federal).

As imagens mostram Mendonça, familiares dele, Michele e mais um grupo de pessoas acompanhando, pela televisão, o anúncio do resultado da votação no plenário do Senado, na quarta-feira (1°). O vídeo mostra Michelle pulando e vibrando após o anúncio do resultado da votação no Senado, enquanto Mendonça abraça familiares.

A indicação de Mendonça foi aprovada por 47 votos a 32. Com isso, ele se torna o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo – o primeiro foi o ministro Nunes Marques, no ano passado. Bolsonaro afirmou que, com a aprovação, cumpria promessa feita a apoiadores de indicar para o STF um ministro “terrivelmente evangélico”. Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília.

O Supremo Tribunal Federal anunciou que a posse de André Mendonça como novo ministro do tribunal acontecerá no próximo dia 16.

