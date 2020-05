Acontece Primeira edição do Circuito Sesc de Futebol Virtual terá 14 etapas e final estadual em dezembro

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Sesc)

O Circuito Sesc de Futebol Virtual vai realizar a sua primeira edição este ano, por meio da plataforma PS4. E você, do sofá de casa, pode ser um dos protagonistas de partidas de futebol entre as maiores equipes do mundo. Ao todo, vão ser 14 etapas municipais, que acontecem de 20 de maio a 02 de dezembro, e a final estadual, será disputada de forma presencial, em Porto Alegre, nos dias 11 e 12 de dezembro.

Para participar, os interessados devem ter no mínimo 14 anos completos no momento da inscrição e internet de no mínimo 10MB. As inscrições para cada etapa devem ser feitas pelo site, na aba “Inscrições”, e custam R$ 10 para pessoas com Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários; e R$ 15 para o público em geral. A colocação nas fases municipais somam pontos para o ranking estadual, que classifica os 64 melhores colocados para a final na capital gaúcha.

A fórmula de disputa será organizada de acordo com o número de participantes de cada etapa municipal, que terá sua final transmitida pelo canal de YouTube da competição: Campeonato Sesc PS4. Os quatro primeiros colocados de cada etapa receberão troféus, assim como os quatro primeiros colocados na final estadual. O regulamento completo está disponível no site.

Confira a programação:

Camaquã

Data: 20/05 a 03/06

Inscrições: até 19/05

Novo Hamburgo

Data: 03/06 a 17/06

Inscrições: até 01/06

Gravataí

Data: 17/06 a 01/07

Inscrições: até 15/06

São Leopoldo

Data: 01/07 a 15/07

Inscrições: até 29/06

Montenegro

Data: 15/07 a 29/07

Inscrições: até 13/07

Cruz Alta

Data: 29/07 a 12/08

Inscrições: até 27/07

Santa Rosa

Data: 12/08 a 26/08

Inscrições: até 10/08

São Luiz Gonzaga

Data: 26/08 a 09/09

Inscrições: até 24/08

Caxias do Sul

Data: 09/09 a 23/09

Inscrições: até 07/09

Bagé

Data: 23/09 a 07/10

Inscrições: até 21/09

Uruguaiana

Data: 07/10 a 21/10

Inscrições: até 05/10

Pelotas

Data: 21/10 a 04/11

Inscrições: até 19/10

São Borja

Data: 04/11 a 18/11

Inscrições: até 02/11

Chuí

Data: 18/11 a 02/12

Inscrições: até 16/11

Final Estadual – etapa presencial em Porto Alegre

Data: 11 e 12/12

Classificam-se os 64 melhores colocados no ranking

*As despesas com transporte, hospedagem e alimentação ficam por conta de cada participante

