Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Cifras podem atingir os 25 milhões de euros por Cebolinha Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Pauta recorrente no mercado de transferência, o atacante do Grêmio Everton aparece novamente ligado aos interesses do Napoli. De acordo com informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, o clube prepara um oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157,4 milhões) para levar o principal jogador do tricolor.

A volta à carga por Cebolinha, que já vem desde o ano passado, agora, tem como pretensão a substituição ao atacante José Callejon, que tem contrato se encerrando em junho e não deve seguir na equipe.

Com a situação financeira afetada negativamente pela crise da Covid-19, o Grêmio já deixou claro que pretende negociar algum atleta do elenco, para garantir a situação financeira do clube.

Everton tem contrato com o Grêmio até 2023, com multa rescisória avaliada em 120 milhões de euros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

