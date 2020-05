Grêmio Ainda sem Diego Souza, Grêmio abre terceira semana de treinos

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atacante se recupera após contrair a Covid-19 Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois do domingo de folga, o elenco do Grêmio volta a se reapresentar, nesta segunda-feira (18). Os primeiros grupos de jogadores já deu início a terceira semana de trabalhos nesta manhã. Quanto ao elenco, o atacante Diego Souza ainda é ausência. O jogador está em fase final de recuperação após contrair o novo coronavírus.

Três pequenas equipes se apresentaram no CT Luiz Carvalho, incluindo os goleiros. Os jogadores de linha realizaram corridas, com estímulos intervalados. De acordo com o auxiliar Alexandre Mendes, objetivo da atividade é para “capacitar a parte orgânica dos jogadores”.

Enquanto isso, em outra parte do campo, os arqueiros realizaram treinos específicos com bola, sob o comando do treinador Mauri Lima.

No turno da tarde, mais três grupos de atletas voltam os trabalhos. Conforme o clube, durante a semana, os atletas também farão trabalhos com bola, dentro do protocolo sanitário estabelecido.

A semana também pode marcar o retorno de Diego Souza. Após cumprir o período de quarentena, o atleta será submetido a novas exames, caso haja liberação, poderá retornar do Rio de Janeiro para Porto Alegre e iniciar os treinos.

Vale lembrar que, a equipe ainda trabalha sem a supervisão presencial do técnico Renato Portaluppi. O comandante segue na capital fluminense por ser considerado do grupo de risco.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio